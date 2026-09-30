Басков объяснил отказ сниматься в кино нехваткой времени

Народный артист РФ Николай Басков рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», почему не снимается в кино. По его словам, причина — катастрофическая нехватка времени, пишет KP.RU .

Басков рассказал, что живет в состоянии счастья, постоянно работая, из-за чего время пролетает незаметно, и он может долго не видеться с друзьями. Сейчас артист готовится к 50-летнему юбилею и грандиозному шоу с спецэффектами. На первый концерт все билеты уже проданы, поэтому добавлен дополнительный вечер.

Басков хочет устроить праздник для поклонников, чтобы петь хиты и танцевать вместе с ними. Также снимаются юбилейные программы для ТВ, но артист сознательно отказался от всех каналов, сделав ставку на качество. Концерты в Live Арене пройдут 15 и 16 октября 2026 года: первый день — юбилейное шоу, второй — сольник с симфоническим оркестром Юрия Медяника.