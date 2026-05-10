Басков и Расторгуев провели День Победы в Киргизии

На концерте в честь Дня Победы в Киргизии выступили российские звезды

В Киргизии встретили День Победы акцией «Бессмертный полк» и концертом с участием российских звезд. В Караколе выступили Николай Басков, группы «Любэ» и «Блестящие», сообщил ТАСС .

В республике живут семь ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла. Героев чествовали на мероприятиях в Бишкеке и Караколе.

В административном центре Иссык-Кульской области прошла акция «Бессмертный полк». Басков принял участие в шествии и подарил труженицам тыла по букету цветов. На концерте в Караколе кроме «золотого голоса России» выступили группы «Любэ» и «Блестящие».

Празднование в Бишкеке развернулось на территории парка «Евразия». На концерты пришли несколько тысяч человек.

Праздничный концерт в Ленобласти прошел на две страны. Выступление артистов в Ивангороде посмотрели жители Эстонии по другую сторону границы.