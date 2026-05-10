В приграничном Ивангороде прошел концерт по случаю Дня Победы. На берег Нарвы, разделяющей Эстонию и Россию, вышли тысячи жителей, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Концерт прошел в Ивангородской крепости на самом берегу Нарвы. На сцену вышли Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза, казачий ансамбль «Криница», шоу-оркестр Street Band, группа «На-На» и другие артисты. Власти объявили о присвоении Ивангороду статуса «Город воинской доблести».

Не только жители России пришли на концерт. Тысячи зрителей по другую сторону государственной границы тоже вышли на берег Нарвы, чтобы отметить 81-летнбюбю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

«Ощущение великого праздника есть у всех. И у тех, кто находится на той стороне, — бывших жителей Советского Союза, сегодняшних жителей Эстонии. И здесь, у нас, на территории Ивангорода, Кингисеппа, Ленинградской области», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее у пограничного пункта в Нарве скопилась очередь желающих поехать на майские в Россию. Наплыв туристов начался 5 мая.