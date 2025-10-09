Бас-гитарист Kiss потерял сознание за рулем
NBC News: бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс врезался в машину в Малибу
Бас-гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию на своем автомобиле. ДТП произошло в Малибу в штате Калифорния, сообщил NBC News.
По данным телеканала, 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину.
Медики доставили Симмонса в местный госпиталь. После осмотра его отпустили домой восстанавливаться. По словам бас-гитариста, он чувствует себя хорошо.
Группа Kiss была основана в 1973 году. Музыканты завоевали популярность по всему миру благодаря ярким сценическим образам и эффектным концертными шоу. За свою 46-летнюю историю коллектив продал более 100 миллионов копий альбомов.
Ранее российский музыкант Александр Буйнов сбил на внедорожнике пенсионерку. Авария произошла на пешеходном переходе в Подмосковье. Женщину увезли с травмами в больницу.