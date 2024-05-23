Барецкий связал отмену концертов Михайлова в Петербурге с Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий заявил, что массовая отмена концертов певца Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге может быть связана с Аллой Пугачевой. Он предположил, что вокалистка скоро вернется в Россию.

Точные причины ему неизвестны, но такие данные он получил от собственных источников, рассказал шоумен в беседе с News.ru.

«Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланная. Может быть, королева вернется скоро», — объяснил артист.

Барецкий добавил, что написал пару песен для Пугачевой. По его словам, он мечтает, чтобы она не только их исполнила, но и выпустила альбом с его композициями. Шоумен верит, что Пугачева продолжит выступать в России, ей будет непросто, но она справится, а он ее поддержит.

Ранее Барецкий рассказал, что сочинил песню о Пугачевой и ее супруге-юмористе. В ней говорится, что он якобы приобрел их замок в деревне Грязь, чтобы открыть в нем морг.

В апреле шоумен заявил, что оставленный ими замок может рухнуть и придавить полдеревни Грязь, так как здание стоит на мягкой почве и проседает.