Балерина Волочкова дебютировала в футболе

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в матче Кубка Медиалиги в составе футбольного клуба ARS. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Артистка вышла на поле под десятым номером в игре против «Титана» и даже нанесла удар в створ ворот, который сумел отразить голкипер.

К моменту публикации новости шел первый тайм, команда Волочковой вела со счетом 1:0.

Волочкова известна не только карьерой в Большом театре, но и громкими заявлениями. Недавно она раскритиковала номер певицы Татьяны Булановой, назвав постановку «трешем и полным антипрофессионализмом», а также выступила против инициативы Госдумы о запрете мата в интернете.