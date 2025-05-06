Модное безумие. Бал Met Gala 2025 начался в Нью-Йорке

В этом году тему главного fashion-события года под названием «Superfine: Tailoring Black Style» («Супертонкий: создание черного стиля») посвятили тому, как темнокожие мужчины использовали стиль и моду для самовыражения и протеста.

Сопредседателями бала стали рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Свой роскошный наряд уже продемонстрировала певица Даяна Росс, пусть оно и не соответствует дресс-коду мероприятия. Белоснежный шлейф ее платья поднимали семеро мужчин. На нем запечатлено семейное древо артистки. На шлейфе вышиты имена детей и внуков Росс. Платье также инструктировано стразами.

Точный список гостей Met Gala всегда сохраняют в секрете, однако из-за инсайдеров нередко просачиваются детали по приглашенным. В частности, известно, что на бал в 2025 году пригласили певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж и модель Амелию Грэй.

В 2024 году модель Ким Кардашьян шокировала фанатов узкой талией во время церемонии Met Gala. Звезда появилась на мероприятии в серебристом платье с глубоким декольте и экстремально узким корсетом.