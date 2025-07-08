Babushka-boy. Новый образ Шаламе связали с потерей волос

Актер Тимоти Шаламе мог побриться налысо, чтобы подготовиться к съемкам новой «Дюны». Об этом сообщило издание Page six .

По его информации, артист появился на публике в Сен-Тропе в образе babushka-boy, чтобы спрятать лысину.

«Пока звезды реалити-шоу веселились и производили фурор своими нарядами, Шаламе затмил всех выбором аксессуаров: бейсболка Nike, закрепленная зеленой банданой, завязанной под подбородком, как у бабушки», — добавило Page six.

Внимательные поклонники рассмотрели, что затылок Шаламе выбрит. В третьей части «Дюны» события будут разворачиваться спустя 12 лет, поэтому главному герою следует выглядеть более внушительно, отметило издание.

Ранее Шаламе впервые вышел на публику с Кайли Дженнер в Италии. Звездная пара появилась на 70-й церемонию вручения премии Давида Ди Донателло в Риме. Дженнер надела на мероприятие платье-комбинацию с открытыми плечами и глубоким декольте.