Бабкину заподозрили в романе с молодым помощником

Певица Бабкина появилась на публике с молодым помощником после разрыва с мужем

Певица Надежда Бабкина появилась на сцене фестиваля «Песни России» с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, которого заподозрили в романе со звездой. Об этом сообщило издание «7Дней.ru» .

«Вот такой молодой да прыткий… Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», — сказала артистка.

Рябов поцеловал Бабкину «куда-то в район шеи». Информация о романе певицы с молодым помощником появилась после того, как в СМИ заговорили о расставании звезды с гражданским супругом Евгением Гором.

Ранее хирург Дарья Фетисова заявила, что Бабкина потратила на пластические операции около 3,5 миллиона рублей. Артистка сделала блефаропластику, липофилинг и подтяжку лица.