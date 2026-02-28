Бабкина отсудила 50 тысяч у МЧС за попытку превратить подвал в бомбоубежище

Певица Надежда Бабкина отсудила деньги у столичного управления МЧС из-за спора о статусе подвала, который использует ее театр «Русская песня». Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

В октябре 2024 года ведомство потребовало вернуть помещению на Садовой-Черногрязской улице функции бомбоубежища: восстановить герметичность и инженерное оборудование. Однако в театре заявили, что город передал им этот подвал как обычное нежилое помещение и документов о защитном статусе им не предоставляли.

Сумма, необходимая для ремонта, оказалась неподъемной для бюджета театра. Бабкина отказалась восстанавливать убежище за свой счет и подала в суд. Представители МЧС на заседание не явились.

Суд встал на сторону артистки и взыскал с ведомства 50 тысяч рублей в пользу «Русской песни». Ранее театр неоднократно использовал подвал для хранения декораций и реквизита.

В конце прошлого года Бабкина ликвидировала свой благотворительный фонд поддержки деятелей культуры.