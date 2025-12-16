«Бабкам-мошенницам бой!» Поплавская отреагировала на решение суда по делу Долиной

Актриса Яна Поплавская прокомментировала решение Верховного суда России, отказавшего Ларисе Долиной в оспаривании сделки по продаже квартиры и оставившего жилье Полине Лурье. Она написала в Telegram-канале , что это поможет восстановить права обманутых по «схеме Долиной» россиян.

Поплавская обрадовалась, что суд оставил право собственности на жилье за Лурье и предписал нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении певицы из квартиры.

«Надеемся, что теперь, ориентируясь на сегодняшнее решение Верховного суда, во всех регионах суды примут решения по всем делам, где добросовестных покупателей квартир обманули по „схеме Долиной“, в их пользу», — подчеркнула актриса.

Поплавская добавила, что на сегодняшний день тысячи семей с детьми, которые купили квартиры в ипотеку на последние деньги, остались без жилья. Артистка в заключение призвала дать бой «бабкам-мошенницам».

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, почему решение Верховного суда по делу Долиной восстановит доверие и уважение к судебной системе России, а также стало своего рода новогодним подарком для граждан страны.