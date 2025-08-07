«Баба на старом Volkswagen». Максима Галкин сбил автомобиль в Юрмале

Комика Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Об этом сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале .

По ее данным, происшествие случилось три дня назад, когда артист двигался по улице с соблюдением правил дорожного движения. Галкин* был в шлеме, но получил травму руки.

«Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом Volkswagen вылетела на Максима, даже не притормозив», — написала Рынска.

Она отметила, что водитель не снизила скорость перед столкновением.

Журналистка добавила, что разбитое стекло машины повредило артерию и сухожилия артиста. В настоящее время информации о текущем состоянии Галкина* пока нет.

Также в Юрмале заметили супругу юмориста Аллу Пугачеву. Певицу сопровождали сразу два охранника, а сама она выглядела нервной.