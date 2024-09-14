Артистам важно получить музыкальное образование, особенно в начале карьеры. Однако в шоу-бизнесе можно обойтись и без него, ведь образ звезды лишь отчасти состоит из музыки, заявили ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» основатели группы TESTOSTERON Андрей и Валери Бирбичадзе.

«Если говорить о музыкальном образовании, оно важно. Хотя бы азы человек, если он занимается музыкой, должен знать», — сказал Валери.

Андрей подтвердил, что в эпоху блогеров и тиктокеров знание матчасти перестало иметь такое большое значение. Он привел в качестве примера успешных участников Comedy Club, которые попробовали себя в музыке и заняли первые строчки чартов, хотя изначально не имели музыкального образования.

Однако братья призвали разграничивать музыку и шоу-продукт. По мнению Валери, умение петь не обусловлено образованием. Оно определяется талантом, физическими данными человека и предрасположенностью. Валери заявил, что шоумен, как правило, работает в разных направлениях.