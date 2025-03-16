Азиза разозлилась после исполнения песни «Встанем» на шоу «Суперстар!»

В шестом выпуске шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ певица Азиза исполнила песню «Встанем». Но увидев свой номер в эфире, артистка сильно разозлилась из-за его монтажа, сообщило News.ru.

Во время выступления на сцене Азиза уделила особое внимание образу Архангела Михаила — защитника солдат. Однако в телевизионной версии этот аспект проигнорировали.

«В конце песни я поворачивалась к образу, который находился за моей спиной. Это был Архангел Михаил, защитник душ людских. Как можно было так смонтировать телевизионную версию, что Архангела Михаила крупным планом в номере ни разу не показали?» — поинтересовалась певица.

По мнению артистки, ее можно было не показывать крупным планом, но Архангела обязательно должны были оставить в кадре. Азиза также отметила, что зрители в зале встали во время ее исполнения, однако члены жюри оставались на своих местах.

По итогам пятого выпуска из шоу «Суперстар!» выбыл певец Данко. Он получил только шесть баллов. В шестом выпуске решением жюри из гонки за победу вышла певица Корнелия Манго.