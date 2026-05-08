Певицу Бонни Тайлер ввели в медикаментозную кому после экстренной операции

Известную 74-летнюю британскую певицу Бонни Тайлер ввели в медикаментозную кому после операции на кишечнике. Об этом сообщила португальская газета Correio da Manhã.

Артистка перенесла хирургическое вмешательство в городе Фару в Португалии, где проживает последние годы. Перед госпитализацией она жаловалась на боль в животе. Медики диагностировали у знаменитости перфорацию кишечника.

Европейский тур Тайлер, запланированный на конец мая, оказался под вопросом.

«Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается», — прокомментировали представители певицы.

Ранее стало известно о смерти автора хитов Бонни Тайлер Джима Стейнмана. Композитор скончался в возрасте 73 лет.