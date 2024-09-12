Автор песен «Любэ» восхитился творчеством Shaman

Автор знаменитых хитов группы «Любэ» Александр Шаганов восхитился песней певца Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом Shaman, «Встанем», назвав ее «озарением». Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам» .

«„Встанем“ — прекрасная работа, великолепная песня. Озарение! Хочу, как коллега, просто его поздравить», — заявил он.

Шаганов признался, что высоко оценивает творчество коллеги. Песня «Встанем», по его словам, оказалось очень своевременной, нужной и прекрасно исполненной. Сам же Дронов не только отличный вокалист, но и очень искренний автор.

Кроме того, он признался, что готов дать несколько дружеских и профессиональных советов Shaman, если они ему, конечно, нужны. Шаганов пояснил, что «как автору я ему посоветовал бы более тонко подходить к поэтическому слову».

Ранее Shaman спел свою новую песню под названием «Отец» с мальчиком, чей папа погиб в зоне спецоперации.