Его любили россияне, а латыши обманули? Раймонд Паулс внезапно решился на резкий шаг

Композитор Раймонд Паулс отозвал полномочия у всех своих представителей

Композитор Раймонд Паулс официально отозвал все ранее выданные доверенности, запретив любым лицам представлять свои интересы или заключать сделки от его имени. Уведомление юристов артиста опубликовала газета Latvijas Vēstnesis .

Поводом для такого шага стал затяжной конфликт вокруг подготовки к 90-летнему юбилею маэстро и песенного фестиваля Раймонда Паулса «За мою Родину». В нем решили принять участие более 13 тысяч певцов.

Однако сам Паулс в телеинтервью внезапно заявил, что никакого согласия на организацию фестиваля не давал. Он возмутился тем, что устроители используют его имя без согласия.

Еще в начале года композитор заявил, что не давал согласия на использование своего имени в названии шоу, обвинил устроителей во лжи и потребовал отменить мероприятие.

Юристы отметили, что отзыв доверенностей — это крайняя мера, свидетельствующая о полной утрате доверия композитора к своим помощникам и возможной подготовке к судебным тяжбам из-за нецелевого использования его бренда и финансов.

Правнучка композитора Анна Мария Паулс подтвердила наличие серьезных разногласий в окружении артиста, обвинив некоторых партнеров в нечестности и преследовании личной выгоды.

По ее словам, организаторы продолжали рекламировать шоу, используя имидж Паулса, даже после его прямых претензий. Сам маэстро признался латвийским СМИ, что на данный момент ему «запрещено» публично обсуждать эту тему.

Раймонд Паулс — легендарный латвийский композитор, автор сотен хитов (от «Миллиона алых роз» до «Маэстро»). В последние годы артист сделал несколько резонансных заявлений. В декабре 2024 года он предупредил Латвию о «культурной изоляции».