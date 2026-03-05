Сезон клещей — 2026. Как защититься от паразитов и что делать, если все же укусили
Инфекционист Мескина объяснила, что делать при укусе клеща
Роспотребнадзор сообщил о первых в 2026 году случаях укусах клещей: в больницу обратились пациенты, к которым присосались эти членистоногие. Почему они уже активны и как защитить себя, разбирался 360.ru.
Когда просыпаются клещи
Может показаться, что в 2026 году клещи появились рано, однако это не так, рассказала 360.ru главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детского инфекционного отделения Елена Мескина.
«Как правило, они активизируются, когда еще лежат сугробы. Этому способствуют повышение температуры в марте, оттепели. Солнечных дней уже достаточно, чтобы появились клещи», — уточнила инфекционист.
Боррелиоз из-за клещей
Клещи в Москве и Московской области могут выступать переносчиками боррелиоза. Эта бактериальная инфекция передается через укусы членистоногих.
Заболевание может протекать как в бессимптомной форме, так и в классической — мигрирующей эритемы. Это большое пятно, расходящееся в стороны и образующее кольцо.
Боррелиоз может поражать суставы, сердце, центральную нервную систему, в частности головной мозг.
«Другие инфекции, такие как анаплазмоз, эрлихиоз, риккетсиоз, клещевой энцефалит, для нашего региона нехарактерны. Хотя у нас два городских округа — Талдомский и Дмитровский — традиционно считаются эндемичными по заражению вирусом клещевого энцефалита», — добавила Мескина.
Интересно
Из-за маленьких размеров и внешнего сходства клещей называют насекомыми. Это ошибка.
На самом деле они дальние родственниками пауков и относятся к классу паукообразных — членистоногих животных. Это паразиты, питающиеся кровью позвоночных животных и человека.
Как защититься от клещей весной
В марте паразитов можно встретить на прогалинах, где уже появилась трава, или на даче при обработке кустов.
«Клещи выползают куда-то повыше, чтобы погреться на солнце. Там они могут перелезть на человека, заползти под одежду», — предупредила врач.
Ранней весной, когда на улице еще лежат сугробы, риск укуса минимальный. Дело в том, что открытых участков кожи сейчас мало — люди пока тепло одеты. Однако вероятность все же есть, так как клещи способны заползти под одежду.
Чтобы предотвратить укус, дома, после долгих прогулок в парках или работы с кустами за городом, нужно снять всю одежду, осмотреть ее и тело.
Особое внимание следует уделить частям тела с волосами, шее, ушам. Еще лучше, если кто-то другой осмотрит вас.
Елена Мескина
Если клеща нашли, рекомендуется сдать его в лабораторию для исследования. За укушенным человеком необходимо наблюдать: нет ли симптомов инфекций, особенно если паразит оказался заразным? При первых недомоганиях следует сразу обратиться в травмпункт, поликлинику или приемный покой больницы.
Возможные проявления заражения:
- повышение температуры;
- слабость;
- ломота в теле;
- красное пятно в месте укуса;
- увеличение лимфоузлов.
Можно ли удалить клеща дома
Многие предупреждают, что присосавшегося клеща ни в коем случае нельзя трогать — нужно сразу идти к врачу, чтобы в теле не осталось частичек насекомого. Это подтвердила и Мескина.
Если дернуть клеща, можно оторвать ему голову, она останется у человека под кожей. Тем не менее медлить нельзя: от времени присасывания зависит риск инфицирования, отметила инфекционист.
Если клещ окажется заразным и пробудет в теле человека сутки, инфекция передастся с большой долей вероятности.
Тем, кто часто гуляет в лесу или работает в огороде, лучше иметь специальное приспособление — палочку для удаления клещей, выкручиватель. Такой клещедер можно купить на любом маркетплейсе за 150-250 рублей.
«С одной стороны есть зазубринка. Ею заводят под шейку клеща и поворачивают против часовой стрелки, держа перпендикулярно коже. Одновременно нужно тянуть аккуратно на себя», — рассказала Мескина.
Если клещедера нет, можно использовать несинтетическую нитку, чтобы не оторвать голову клеща. Сделайте петельку, набросьте ее на шейку паразита и аккуратно тяните.
Если членистоногого удалось вытащить самостоятельно, поместите его в пробирку или банку, положите туда кусок влажной ваты, закройте крышкой и несите в лабораторию на выявление инфекций. В Москве такой анализ проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Графском переулке, в Подмосковье — его филиалы (например, есть в Мытищах). Можно обратиться и в частную организацию.
Интересно
Важно: до сдачи на исследование храните банку с клещом в холодильнике. Лабораторное исследование целесообразно проводить не позднее трех суток после снятия паразита с человека.
«Анализ не оплачивается системой ОМС, поскольку обследуют клеща, а не самого человека. Тем не менее это рекомендуют сделать, ведь если клещ инфицирован, пациенту вовремя пропишут антибиотик для профилактики», — подытожила врач.