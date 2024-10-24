Авраам Руссо потребует с обвиняемого в его похищении 5 млн рублей

Певец Авраам Руссо подаст иск к обвиняемому в его похищении Владимиру Шестопалову с требованием взыскать компенсацию морального ущерба. Об этом в беседе с 360.ru сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

«Мы увеличим сумму исковых требований: моральный вред — до пяти миллионов рублей. Также будут подсчитаны фактические затраты. Исходя из этого мы понимаем, что единственная форма нашей защиты, чтобы соблюсти баланс интересов Авраама Руссо — это подача гражданского иска по месту нахождения ответчика», — отметил он.

Заявление о похищении, которое произошло в 2004 году, Руссо подал в сентябре 2018 года. Он обвинил в преступлении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который оказывал ему в те годы спонсорскую помощь.

По версии следствия, предприниматель Эльяр Дамиров и телохранитель Исмаилова Владимир Гусаков избивали артиста в кабинете ресторана в центре Москвы. Потом Руссо увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали до тех пор, пока он не согласился выполнить требования.