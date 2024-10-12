Авербух назвал причину замены Загитовой в своем шоу

Авербух: место ведущей в «Ледниковом периоде» не закрепляли за Загитовой

Фигурист Илья Авербух рассказал, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на замену ведущей в шоу «Ледниковый период». Его слова привело РИА «Новости» .

Авербух отметил, что у программы нет постоянных ведущих. По этой причине Загитова понимала, что это место не будет закреплено только за ней. Кроме того, фигуристка продолжает работать на Первом канале.

«У нас постоянная ротация ведущих. К тому же, у нее свои проекты», — подчеркнул он.

Российская спортсменка Евгения Медведева займет пост ведущей «Ледникового периода». По ее словам, она рада сменить Загитову в этой роли.

Фигуристка Алина Загитова ранее подала заявку на получение государственного гранта для постановки ледового шоу «Алые паруса». Ее стоимость оценили в 75 миллионов рублей. Президентский фонд культурных инициатив примет окончательное решение в декабре.