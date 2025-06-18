«Атаки с утра». Бывший муж Собчак рассказал об обстановке в Израиле

Виторган после отмены спектаклей в Израиле прятался в бомбоубежище

Находящийся в Израиле актер Максим Виторган рассказал, что происходит в стране на фоне эскалации конфликта с Ираном. Новое видео он опубликовал в Instagram*.

«Началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки — с утра», — сказал бывший муж Собчак.

Потом актер заявил, что тревога закончилась, поэтому можно выйти из бомбоубежища и купить свежий круассан.

Виторгана приехал в Израиль на гастроли. Спектакль, в котором вместе с ним играет актриса Виктория Толстаганова, отменили из-за особого положения в стране.

После того, как ЦАХАЛ совершил атаку против Ирана, Виторган призвал в соцсетях «землян благодарить Израиль».

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн** рассказал, как во время ударов Ирана по Израилю спрятался в бункере. При этом он не уточнил, в каком именно городе это произошло.

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**Признан в России иностранным агентом.