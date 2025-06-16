Моргенштерн спрятался в бункере во время атаки Ирана

Рэпер Алишер Моргенштерн* во время ударов Ирана по Израилю спрятался в израильском бункере. Видео музыкант опубликовал в Telegram-канале .

На записи слышны громкие взрывы.

«Нормально», — улыбнулся Моргенштерн*, комментируя происходящее.

При этом Алишер* не уточнил, в каком именно городе записано видео.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты на территории республики.

Корпус стражей Исламской революции позднее объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю нанесли ракетные удары. На данный момент противостояние сторон продолжается, писал RT.

Ранее посол России Анатолий Викторов призвал сограждане покинуть Израиль до нормализации обстановки.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.