Подмосковные врачи помогли женщине родить необычную тройню

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) помогли родить женщине с дихориальной триамниотической тройней. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Такое состояние считается многоплодной беременностью с осложнениями, так как у одного плода имеется своя плацента, а вторая является общей для двух других плодов. Каждый из малышей находился в своем плодном пузыре.

Доктор Шмаков отметил, что родить тройню — это испытание не только для женщины, но и для детей.

«Несмотря на некоторые осложнения, эта беременность переносилась женщиной достаточно хорошо», — добавил врач.

Женщину госпитализировали на сроке 32-33 недели, так как у одного их плодов выявили признаки развивающейся гипоксии. Ее экстренно прооперировали путем кесарева сечения.

Шмаков сообщил, что у женщины родились три мальчика, которых перевели в реанимацию как недоношенных. Спустя неделю их перевели на совместное пребывание с матерью. Сейчас женщину с детьми уже выписали домой.

Ранее подмосковный Минздрав сообщил о рождении 456 двоен и четырех троен с начала года.