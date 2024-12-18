Артист балета Полунин заявил о желании уехать из России
Артист балета Полунин заявил, что уедет из России вместе с семьей
Артист балета Сергей Полунин заявил, что планирует уехать из России вместе с семьей. Об этом он написал на странице в соцсетях.
«Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — заявил 35-летний танцор.
Он не сообщил, куда именно хочет уехать, но поблагодарил Россию и зрителей за возможности и поддержку.
Ранее строящийся Севастопольский театр оперы и балета, который Полунин возглавлял с 2019 года, сменил руководителя. Теперь у его руля встал заслуженный артист России оперный певец Ильдар Абдразаков.
В конце 2022 года театр «Арчимбольди» в Милане под давлением украинских общественников отменил выступления Полунина за его пророссийскую позицию.