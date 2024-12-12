Севастопольский театр оперы и балета возглавил заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков

Строящийся Севастопольский театр оперы и балета войдет в состав культурного комплекса, состоящего из хореографической академии и художественной галереи. Культурное учреждение возглавит заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, выступавший на престижных российских и мировых сценах. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева.

Губернатор поздравил Абдразакова с новой должностью. Он отметил, что театр строится на мысе Хрустальном. После окончательного ввода в эксплуатацию грандиозный комплекс станет местом притяжения тысяч людей, сообщает RT.

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