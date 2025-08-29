Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к видеохостингу YouTube, пожелав ему гореть в аду. Свое мнение он озвучил в подкасте во «ВКонтакте».

Лебедева заинтересовала новость о том, что платформа VK Видео впервые обошла YouTube по месячному охвату. Дизайнер поздравил ее с такими высокими результатами.

«YouTube будет гореть в аду, а VK Видео будет наслаждаться в раю», — сказал блогер.

Также он обвинил американскую компанию в борьбе против свободы слова.

В февраля 2023 года YouTube заблокировал канал Лебедева с миллионом пользователей. В платформе заявили, что блогер нарушил правила площадки.

Ранее Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных на свете. Он отметил, что американцы заставили европейские страны отказаться от практики «золотых паспортов», а теперь вернулись к ней сами.