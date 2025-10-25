Артемий Лебедев поделился планами устроить вечеринку на своих похоронах

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что хотел бы сделать из своих похорон яркое событие. Он поделился планами насчет траурного мероприятия в выпуске подкаста с обзором новостей в соцсети «ВКонтакте» .

Дизайнер признался, что уже задумывался о похоронах. Он прокомментировал открытие агентства ивент-услуг юмориста Гарика Харламова и подчеркнул, что именно туда обратится для организации траурного мероприятия.

«Я хочу сделать из этого яркое событие, раздать мерч. И вообще, у меня много креативных идей», — отметил Лебедев.

Ранее блогер раскритиковал застройку Новосибирска. По его мнению, архитекторы совершенно не задумывались об эстетической части и рассматривали только практическую составляющую, особенно вопрос подключения домов к теплоцентрали. Лебедев назвал Новосибирск недогородом, который «недолюбили и недоделали».

По мнению дизайнера, в строительстве новых районов тоже сохранились утилитарные подходы. Он также выразил надежду, что в будущем город получит достойное общественное пространство для взаимодействия его жителей.