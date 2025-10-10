Артемий Лебедев назвал Новосибирск недогородом

Дизайнер пояснил, что разработчики архитектурного плана города не думали об эстетической части, а рассматривали практические вещи в виде подключения домов к теплоцентрали.

«Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода. Этот город недолюбили, его недоделали», — заявил Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что утилитарные подходы сохранились и в строительстве новых районов. При этом Лебедев признался, что не теряет надежду на то, что Новосибирск получит достойное общественное пространство для взаимодействия его прекрасных жителей.

В минувшую среду, 8 октября, дизайнер и блогер заявил, что готов рассмотреть переезд в США, при условии если его доход вырастет в 10 раз. Это главное условие, при котором он покинет Россию.