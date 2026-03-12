Артемий Лебедев обратился к «попрощавшейся» со всеми Симоньян

Информация о прощальном вечере главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян оказалась фейком. Дизайнер Артемий Лебедев порадовался за нее и пожелал выздоровления. Он заявил об этом на своем канале в «VK Видео» .

Лебедев получил на электронную почту приглашение на трехдневный прощальный вечер с Симоньян в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве. Дизайнер удивился, ведь она публично рассказывает о раке, и связался со знакомыми. Они информацию опровергли, затем журналистка сама сделала публичное заявление о фейке.

«Очень хорошо, что это фейк. Желаем Маргарите Симоньян долгих лет здоровья и выздоровления как можно скорее», — сказал Лебедев.

В январе Симонян впервые после химиотерапии показалась на публике без парика. Болезнь прогрессировала на фоне переживаний из-за смерти мужа, Тиграна Кеосаяна. Лечение, по словам журналистки, может затянуться на годы.