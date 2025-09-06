На прощании с Джорджо Армани в Милане образовались крупные очереди

В Милане проходит церемония прощания с Джорджо Армани. У выставочного центра Armani/Teatro с раннего утра выстроились очереди: слева — сотрудники модного дома, справа — обычные итальянцы. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Поток желающих проститься с модельером растянулся на сотни метров. С 9 утра по местному времени организаторы впускали людей группами из обеих очередей. Пройдя мимо гроба, скорбящие сразу выходят из зала и попадают на улицу, где делятся переживаниями и вытирают слезы.

Милан объявит 8 сентября траурным днем в честь итальянского модельера Джорджо Армани. Похороны пройдут в узком кругу, в соответствии с пожеланием самого главы модного дома.