Ариана Гранде заявила, что ее отпуск не связан с критикой внешности

Отпуск, к который певица и актриса Ариана Гранде отправится в сентябре, никак не связан с критикой ее внешности и был спланирован уже давно. Об этом артистка заявила на концерте, ее процитировал журнал Variety .

Певица подчеркнула, что очень вдохновлена концертным туром Eternal Sunshine и отношением поклонников.

«Несмотря на шум вокруг, ничто не будет для меня более реальным, чем любовь, которая нас объединяет», — добавила она.

Накануне представитель Гранде заявил, что в сентябре она возьмет заслуженную паузу от публичной деятельности, которая привела к бесконечным затянувшимся общественным спекуляциям. Также артистка покинет мюзикл Sunday in the Park with George, премьера которого в Лондоне запланирована на 2027 год.

Несколькими днями ранее певица выпустила альбом «Petal» и клип на заглавную песню. Комментаторы раскритиковали ее худобу на видео.