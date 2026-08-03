Ариана Гранде возьмет паузу из-за слухов о состоянии здоровья

Американская певица и актриса Ариана Гранде сделает паузу в своей публичной деятельности на фоне слухов о состоянии ее здоровья. Об этом сообщил журнал People .

Состояние здоровья 33-летней певицы обсуждают не первый год, но после публикации 31 июля видеоклипа к песне Petal с одноименного альбома волна слухов усилилась.

До 1 сентября продлится тур Гранде Eternal Sunshine.

«После этого она возьмет заслуженную паузу от публичной деятельности, которая привела к бесконечным затянувшимся общественным спекуляциям», — отметил представитель артистки. Он добавил, что певица надеется закончить тур на высокой ноте, здоровой и счастливой.

Также Гранде покинет проект мюзикла Sunday in the Park with George, премьера которого в Лондоне запланирована на 2027 год.

Осенью 2025 года в Сингапуре на актрису во время премьерного показа фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» набросился 25-летний австралиец. Его депортировали на родину.