Ариадна Волочкова привезла мужа в особняк матери на Рублевке

Ариадна Волочкова с друзьями отметила свою свадьбу в особняке матери на Рублевке

Единственная дочь артистки балета Анастасии Волочковой Ариадна недавно вышла замуж. Девушка с новоиспеченным супругом приехали в гости к матери в ее особняк на Рублевке. Об этом сама балерина рассказала в своих соцсетях.

Супругом 19-летней Ариадны стал предприниматель Никита Григорян. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге, ее организацией занималась Волочкова.

В прессе обсуждали, что между балериной и ее зятем сложились не самые дружественные отношения, и из-за этого Волочкова первой покинула свадебное торжество дочери. Однако балерина заявила, что все это слухи и у нее с Никитой хорошие отношения.

Накануне Ариадна с Никитой и друзьями приехали к Волочковой в гости.

«Вчера она с Никитой и друзьями приезжали в гости, чтобы отметить в домашней обстановке», — рассказала балерина.

Перед свадьбой ей не понравилось желание жениха дочери отказаться от общения с журналистами. Волочкова заявила, что ее дочь всегда будет по-своему интересна людям. На возражения зятя балерина заявила, что «надо было брать Машу с Уралмаша в невесты».