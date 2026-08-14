Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск о плагиате артиста Незванова к Шаману

Артист из Челябинска Александр Незванов обвинил певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) в плагиате и подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документы сообщили «Известия» .

По данным издания, истец считает нарушенными свои права из-за песни «Россия —мама». Незванов утверждает, что он выпустил собственный трек с таким названием еще в 2023 году. Одноименная песня Шамана вышла спустя три года позже.

Дату рассмотрения иска суд пока не назначил.

В конце мая Шаман на концерте в Зеленограде во время исполнения песни «Россия — мама» повторил сюжет своего клипа с хором иностранных агентов. На установленном на сцене экране появились портреты сбежавших из страны деятелей культуры, получивших неприятный для них статус, которые пропели припев произведения.