«Не могли понять, что произошло». Звезду «Улиц разбитых фонарей» спасли от ампутации ног | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 12:41 «Не могли понять, что произошло». Звезду «Улиц разбитых фонарей» спасли от ампутации ног Врачи спасли актрису Мельникову от ампутации ног из-за болезни Photoagency Interpress / Global Look Press

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Актриса Анастасия Мельникова рассказала о серьезном заболевании, из-за которого едва не потеряла ноги. Врачам пришлось бороться за то, чтобы сохранить их. Об этом она сообщила порталу Teleprogramma.pro.

Несколько лет назад артистка исчезла с экранов из-за проблем со здоровьем, однако долгое время не раскрывала подробностей своего состояния. Ее вынудили заговорить едкие комментарии. Из-за болезни — точнее, побочного эффекта лекарств — Мельникова заметно набрала вес.

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«Я никогда не говорю о здоровье, деньгах, личной жизни, но после того, как пять лет меня везде поливали, какая я страшная, толстая и старая, один раз сказала, что есть проблемы со здоровьем», — поделилась актриса.

По словам Мельниковой, медики долго не могли поставить диагноз.

«Врачи не могли понять, что произошло у меня с ногами. И постепенно, как идеальные хирурги, идеальные ученые, они пытаются спасти мне ноги», — поделилась она.

По словам артистки, сейчас ее здоровье пришло в норму.

Немецкому актеру Тилю Швайгеру также могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Он получил травму в 2023 году.