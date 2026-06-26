Анна Семенович показала фигуру в бикини на фоне борьбы с лишним весом

Певица и актриса Анна Семенович, борющаяся с лишним весом, опубликовала фото в бикини с отдыха на Мальдивах. Пост об этом появился в ее соцсетях.

«Женщина должна быть в форме. А форма у каждой своя!» — написала она.

Кроме того, Семенович в шутку заявила, что мужчины любят мягких женщин, а жесткий диван у них есть и дома.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» рассказала, что худеть без стресса ей помогает лечение инсулинорезистентности. Кроме того, она перестала стремиться к идеалу и старается жить в удовольствие.

Также Семенович призналась, что занятия спортом на профессиональном уровне — она мастер спорта международного класса по фигурному катанию — научили ее стойкости и умению преодолевать трудности.