Анна Седокова показала на видео откровенный образ | 360°

Знаменитости 09 мая 2024, 04:20 Анна Седокова показала на видео откровенный образ Анна Седокова показала глубокое декольте на фоне самогона в гримерке РИА «Новости»

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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенным видео. Ролик она опубликовала в Stories своего Instagram*-аккаунта.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала в гримерке в черной облегающей одежде с длинными руками и глубоким декольте, акцентирующим внимание на ее груди. Свои длинные волосы она распустила, сделала макияж с объемными черными стрелками.

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После демонстрации своего откровенного образа Седокова перевела камеру на столик в гримерке. На нем стояла большая бутылка, причем надпись на этикетке гласила «Самогон».

«Договорились открыть, когда закончится этот длинный рабочий день», — рассказала вокалистка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане, оставив только шапочку для сауны на голове.

До этого певица Анна Семенович призналась подписчикам, что у нее только один бюст весит 10 килограммов. При этом добавила, что стала больше заниматься спортом, отказалась от вредной еды, причем шесть дней в неделю сидит на диете, расслабляясь на седьмой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.