Анна Седокова намекнула на новые отношения

Певица Анна Седокова намекнула, что у нее появился новый поклонник. В Instagram* звезда опубликовала снимок с шикарным букетом роз, который ей доставили прямо к двери.

Артистка не рассказала, кто именно отправил подарок.

По мнению поклонников, вокалистка завела новый роман. Избранник — футболист из команды «Зенит». Недавно звезда побывала на футбольном матче.

Это уже не первый раз, когда Седоковой приписывают отношения. Ранее она отправилась в Оман вместе с рэпером Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов). Там артисты должны были сниматься в реалити-шоу. Некоторые поклонники решили, что они встречаются.

До этого рэпер изменил жене с блогером Лерчек, когда знаменитости снимались в проекте «Звезды в джунглях».

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