Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на его первом стадионном концерте

Дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд Анна поддержала 20-летнего российского певца Ваню Дмитриенко на его первом в карьере стадионном концерте в Москве. Об этом сообщило издание PeopleTalk .

Девушка исполнила с ним песню «Силуэт», а также много веселилась и пела с сестрой Марией у фотопита.

Пересильд 16 лет, она известна большому кругу зрителей по роли Айгуль из «Слова пацана» и «Алисе в стране чудес».

В октябре Дмитриенко и Пересильд впервые подтвердили роман. Оказалось, что певец долгое время оказывал девушке знаки внимания. Несколько раз он предлагал Анне участвовать в совместных проектах, но она отвечала отказом.

Дмитриенко продолжал проявлять настойчивость. В результате актриса снялась в клипе певца на трек «Цветаева». После этого между молодыми людьми завязались романтические отношения.

По словам Пересильд, с первых минут личного общения Дмитриенко показал, что готов исполнить любые ее желания. Сам певец благодарен судьбе, что в лице Пересильд обрел любящую девушку и надежного друга.