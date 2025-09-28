Зеленская устроила истерику из-за выступления Нетребко в Лондоне
Telegraph: Елена Зеленская осудила Ковент-Гарден за выступление Нетребко
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
«Первая леди Украины заявила, что на нее „произвело негативное впечатление“ решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта», — говорится в статье.
Оперная певица считается одним из величайших сопрано в мире. Она исполняет заглавную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска». В Ковент-Гарден Нетребко выступит в опере «Турандот» в этом году.
Королевский балет и Опера отреагировали на протест Зеленской, защитив принятое ими решение.
Ранее Елена Зеленская все же добилась встречи с женой президента США Дональда Трампа Меланией на полях ГА ООН.