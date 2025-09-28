Зеленская устроила истерику из-за выступления Нетребко в Лондоне

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Первая леди Украины заявила, что на нее „произвело негативное впечатление“ решение Королевской оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта», — говорится в статье.

Оперная певица считается одним из величайших сопрано в мире. Она исполняет заглавную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска». В Ковент-Гарден Нетребко выступит в опере «Турандот» в этом году.

Королевский балет и Опера отреагировали на протест Зеленской, защитив принятое ими решение.

