Анна Нетребко вернется на сцену Берлинской оперы | 360°

15 мая 2024, 15:25
Анна Нетребко вернется на сцену Берлинской оперы
Певица Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену Берлинской оперы в сентябре
Известная оперная певица Анна Нетребко объявила о своем возвращении на сцену Берлинской оперы. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы „Набукко“. А также в мае исполню „Трубадура“! Две прекрасные вердиевские оперы», — написала певица.
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Поклонники Нетребко, в том числе эстрадный певец Филипп Киркоров, восторженно встретили эту новость.
«Ух ты», — написал в комментариях поп-король и оставил эмодзи в виде аплодисментов.
Артистка перестала появляться на сцене в 2022 году. Тогда Берлинская государственная опера, как и некоторые другие европейские культурные институции, приостановила сотрудничество с певицей.
Ранее выступление Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова в Люцерне, которое должно было пройти 1 июня 2024 года, отменили по требованию властей города. Концерт не состоялся из-за конференции по Украине.
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