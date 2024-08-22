Анна Нетребко показала голое тело в свои 52 года

Оперная певица Анна Нетребко сделала откровенную фотосессию в Италии. Она опубликовала интересные снимки в Instagram*.

Звезда сфотографировалась на фоне тканей и, предположительно, разных нарядов. Сама 52-летняя артистка была обнаженной, а интимные части прикрыла меховым изделием бежевого цвета. На голове у вокалистки был ободок, украшенный камнями, похожими издалека на жемчужины. Певица широко улыбнулась и прикрыла глаза. Обнаженный образ дополнили невинные косички, свисающие до плеч.

Поклонники звезды не раз отмечали, что она заметно похудела. Сама артистка признавалась, что поменяла повседневные привычки, начала следить за питанием и больше двигаться.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить выступления Нетребко на европейской сцене. Он заявил, что российские деятели не должны зарабатывать деньги «в цивилизованном мире».

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