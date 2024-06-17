«Изумруд в 10 карат». Лолита вышла в свет в колье за миллион долларов

«КП»: певица Лолита надела на премию МУЗ-ТВ колье с изумрудом за 1 млн долларов

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Музыкальная премия прошла в Москве 14 июня. Лолита надела на церемонию черное облегающее мини-платье с длинными рукавами, телесные колготки в сетку и серебристые туфли на каблуках, украшенные стразами. Образ дополнило колье с изумрудом.

«Я сама себе его подарила», — поделилась с журналистами звезда.

По мнению ювелира Григория Бакатова, цена такого украшения может достигать миллиона долларов.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», — подчеркнул он.

Ранее Лолита вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она стала ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

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