«Изумруд в 10 карат». Лолита вышла в свет в колье за миллион долларов
«КП»: певица Лолита надела на премию МУЗ-ТВ колье с изумрудом за 1 млн долларов
Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Музыкальная премия прошла в Москве 14 июня. Лолита надела на церемонию черное облегающее мини-платье с длинными рукавами, телесные колготки в сетку и серебристые туфли на каблуках, украшенные стразами. Образ дополнило колье с изумрудом.
«Я сама себе его подарила», — поделилась с журналистами звезда.
По мнению ювелира Григория Бакатова, цена такого украшения может достигать миллиона долларов.
«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», — подчеркнул он.
Ранее Лолита вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она стала ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!».