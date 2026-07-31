Анна Асти поделилась своим методом похудения

Сбросить вес певице Анне Асти (Анна Дзюба) помогли высокая загруженность и белковый завтрак. Она рассказала об этом NEWS.ru .

Главный принцип похудения Асти заключается в том, чтобы меньше есть. Из-за плотного графика ей не пришлось прилагать особых усилий для того, чтобы сократить количество калорий, так как это произошло само собой.

«Чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени поесть. Когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, тогда тебе всегда хочется вкусняшку», — объяснила певица.

Кроме того, на завтрак она ест одно яйцо. Причем делает это набегу, буквально проглатывает.

Ранее Асти пожаловалась на импульсивное переедание. Она рассказала, что любит готовить и не может отказаться от дегустации.