Аня Тейлор-Джой поразила фанатов эффектным мини в стиле «Великого Гэтсби» | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 17:11 Аня Тейлор-Джой поразила фанатов эффектным мини в стиле «Великого Гэтсби» Актриса Аня Тейлор-Джой появилась в Каннах в коротком черном мини в стиле 1920-х Lionel Guericolas / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на вечеринке Dior в Каннах в образе в стиле 1920-х. Она примерила на себя черное мини в стиле «Великого Гэтсби». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Вечеринка была посвящена премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Издание уточнило, что ленту встретили шестиминутными овациями.

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Тейлор-Джой надела короткое черное платье и длинные черные перчатки, а также босоножки на высоких каблуках. Образ дополняли бриллиантовые серьги и колье. Она сделала типичный для того времени макияж — ярко-красные губы и черные стрелки.

К появлению в Каннах подготовилась и российская звезда Виктория Боня. Ведущая стала пепельной блондинкой и похвасталась новым имиджем перед поклонниками. У фанатов образ блогера вызвал восторг. Они сравнили ее с актрисой Анджелиной Джоли и моделью Аленой Шишковой.