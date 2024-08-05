Ани Лорак ответила на слухи о своей тайной свадьбе

Ани Лорак заявила, что пока не вышла замуж за своего инструктора по йоге

Певица Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Об этом сообщило издание StarHit .

«Пока нет», — ответила артистка на вопрос о тайном бракосочетании.

Неподтвержденная информация о том, что певица узаконила свои отношения с бойфрендом появилась после фестиваля Dream Fest в Баку. Лорак посетила мероприятие вместе с дочерью и возлюбленным.

Артистка познакомилась с Виджраку на Ибице в феврале 2023 года. На отдыхе она пыталась восстановиться после развода.

С того времени пара стала проводить вместе много времени. Мужчина часто сопровождает Лорак на светских мероприятиях.

Ранее муж вице-президента США Камалы Харрис признался журналистам, что в первом браке изменял жене с учительницей своей дочери. Это стало причиной развода, но сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.

В конце июля футболиста Криштиану Роналду заподозрили в тайной свадьбе с его подругой Джорджиной Родригес, которую он случайно назвал женой, отвечая на вопрос, чем он занимается в свободное от тренировок время.