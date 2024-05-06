Ани Лорак чуть не потеряла сознание в финале «Маски» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 16:29 Ани Лорак чуть не потеряла сознание в финале «Маски» Певица Ани Лорак чуть не потеряла сознание в костюме Кота в финале шоу «Маска» РИА «Новости»

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Певица Ани Лорак едва не потеряла сознание в 30-килограммовом костюме Кота в финале телешоу «Маска». Об этом она заявила в интервью «СтарХит».

Артистка отметила, что влюбилась в костюм Кота с первого взгляда и сразу же решила выбрать этого персонажа. Однако носить маску рыжего толстяка целый сезон оказалось тяжело в прямом смысле этого слова. Вес кошачьего облачения составлял 30 килограммов.

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«Котик, на минуточку, весит около 30 килограммов! Давайте возьмем мужчину и пусть он наденет 30 кило! И станцует те номера, которые я делала. Для меня это был сложный челлендж. Я похудела на 2,5 килограмма», — заявила Лорак.

В один из съемочных дней в жаркий костюм даже устанавливали вентилятор. А в финале конкурса артистка едва не лишилась чувств прямо внутри.

Несмотря на старания, Лорак заняла в «Маске» лишь второе место. Ее друг и член жюри Филипп Киркоров отказался присудить ей победу.