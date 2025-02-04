«Ангельские» номера и 8 Mercedes. Меладзе оказался владельцем роскошного автопарка

Shot: у Валерия Меладзе есть четыре авто с номерами за несколько миллионов

Автопарк певца Валерия Меладзе состоит из восьми автомобилей Mercedes, у большинства машин «ангельские» номера. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что после возвращения в Москву, артист передвигался по городу в сопровождении охраны. Машины использовал из своего роскошного автопарка. У четырех автомобилей одинаковый номер — 525, отличаются только сериями.

Цена одного такого номера может достигать нескольких миллионов рублей. Общая стоимость всех машин — примерно 80 миллионов рублей. Самое дорогое авто — Mercedes-Benz Amg G63. За рулем «гелика» фанаты часто видели и самого Меладзе.

Одна из машин — внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic — досталась Валерию от брата Константина. После начала спецоперации он стал поспешно избавляться от всего российского имущества.

Номера 525 певец установил не только на свои машины, но и на автомобиль сестры Лианы. По Москве она колесит на Mercedes Glc 250 4 Matic 2017 года выпуска. Также один Mercedes оформили на дочь артиста Арину — Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года выпуска, который стоит примерно 4,5 миллиона рублей.

Номер 525 всегда считали духовным символом. Некоторые уверены, что это сочетание цифр несет в себе перемены и помогает человеку вырасти как личность.