Анфиса Чехова снялась в откровенном образе в Дубае | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 18:17 Анфиса Чехова снялась в откровенном образе в Дубае Телеведущая Чехова снялась в кружевном пеньюаре на отдыхе в Дубае Natalia Shakhanova / Global Look Press

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Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сфотографировалась в розовом пеньюаре во время отдыха в Дубае. Снимок 46-летняя звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса снялась в кресле на балконе с видом на пляж и город, повернувшись спиной к камере. Она была одета в розовую ночнушку, украшенную белым кружевом.

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Телеведущая подписала снимок собственным стихотворением. Подписчики восхитились талантом и утонченным образом певицы.

«Очень хорошие стихи. А какая же шикарная сама поэтесса, королева», «Анфиса, вы талант», «Каждый раз читаю с таким наслаждением. Очень душевно и проникновенно», — написали поклонники.

Ранее у Чеховой возникли осложнения из-за укола ботокса. У телеведущей перестал нормально открываться глаз.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.