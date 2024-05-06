Анфиса Чехова снялась в откровенном образе в Дубае | 360°

06 мая 2024, 18:17
Анфиса Чехова снялась в откровенном образе в Дубае
Телеведущая Чехова снялась в кружевном пеньюаре на отдыхе в Дубае
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сфотографировалась в розовом пеньюаре во время отдыха в Дубае. Снимок 46-летняя звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.
Актриса снялась в кресле на балконе с видом на пляж и город, повернувшись спиной к камере. Она была одета в розовую ночнушку, украшенную белым кружевом.
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Телеведущая подписала снимок собственным стихотворением. Подписчики восхитились талантом и утонченным образом певицы.
«Очень хорошие стихи. А какая же шикарная сама поэтесса, королева», «Анфиса, вы талант», «Каждый раз читаю с таким наслаждением. Очень душевно и проникновенно», — написали поклонники.
Ранее у Чеховой возникли осложнения из-за укола ботокса. У телеведущей перестал нормально открываться глаз.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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