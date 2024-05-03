«Спящий глаз». У Анфисы Чеховой возникли осложнения из-за ботокса | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 10:41 «Спящий глаз». У Анфисы Чеховой возникли осложнения из-за ботокса После укола ботокса у телеведущей Анфисы Чеховой перестал открываться глаз РИА «Новости»

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Телеведущая Анфиса Чехова столкнулась с побочным эффектом после укола ботокса. У нее перестал нормально открываться глаз. Об этом звезда сообщила в своих соцсетях.

«Как будто один глаз у меня как прежде, большой, а второй, будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз», — написала Чехова.

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Она сделала укол, чтобы выровнять бровь, но результат получился совсем не таким, как ожидалось. При этом Чехова не стала возлагать ответственность за произошедшее на врача.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс» — предупредила телеведущая.

Чехова надеется, что неудачный эффект от процедуры исчезнет в течение одного-двух месяцев. Однако она ищет способы ускорить восстановление, чтобы полноценно участвовать в съемках.

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